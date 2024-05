Inmet divulga alerta de perigo de chuvas neste sábado no RS e SC

Conforme o alerta do Inmet, deverão ser afetadas a região metropolitana de Porto Alegre e demais regiões do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, devem ser afetadas a Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí e as regiões oeste e sul do estado.

O órgão recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de emergência, a Defesa Civil - telefone 199 - e o Corpo de Bombeiros - telefone 193 - devem ser acionados.

Até o momento, o Rio Grande do Sul já registrou 39 mortes em decorrência das chuvas que atingem o estado desde o início da semana. Segundo a Defesa Civil, 68 pessoas estão desaparecidas.