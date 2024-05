DR com Demori recebe Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts

"O Bob Marley trouxe a poesia, trouxe a melodia que já havia no rock e na MPB. Mas ele traz também a contestação, a questão racial", afirma.

Nascido em Brasília, capital do rock, Alexandre Carlo conta como foi introduzido ao universo musical de Bob Marley por seu irmão e como essa influência culminou na formação da banda de reggae nos anos 90.

O programa DR com Demori, que vai ao ar nesta terça-feira (30), traz uma conversa exclusiva com o músico Alexandre Carlo. Na entrevista, o vocalista da banda Natiruts fala sobre a turnê de despedida da banda e seus projetos futuros, além de discutir suas influências musicais, visão política e a questão da legalização da maconha.

A banda segue em uma turnê final pelos próximos dois anos, no Brasil e no exterior. Depois, ele pretende parar e dedicar mais tempo a si mesmo e à família.

"Acho que o Alexandre jamaicano com influências brasileiras está acabando agora e vai começar o Alexandre brasileiro, que vai continuar tendo influências jamaicanas. Eu amo reggae e vou continuar fazendo reggae, mas fazer um disco inteiro de reggae, dez canções e soar interessante, honestamente, eu não consigo mais, vai soar repetitivo", diz.

Sobre o encerramento da banda, Alexandre revela que sente que explorou todas as possibilidades dentro do gênero reggae e que, agora, é hora de iniciar um novo capítulo em sua carreira, mantendo suas raízes musicais, mas ampliando horizontes.

