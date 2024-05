Socialite acusa ex-motorista de mantê-la em cárcere privado por 10 anos

Uma socialite carioca acusa o ex-motorista, José Marcos Chaves Ribeiro, de a ter mantido em regime de cárcere privado por mais de 10 anos no próprio apartamento, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A mulher, identificada como Regina Lemos Gonçalves, 88, herdou uma fortuna bilionária do marido, que morreu há 30 anos. Ela não tem filhos. As informações são do programa Fantástico, da Rede Globo.

Foi só no dia 2 de janeiro deste ano que ela conseguiu sair sozinha do apartamento e foi para casa do único irmão vivo, que também mora em Copacabana. "Eu resolvi fugir. Resolvi pôr um final nisso. O dia que eu fui procurar a casa do meu irmão, falei, cheguei, eles assustaram. Eu havia emagrecido mais de 30 quilos. Tava osso puro".