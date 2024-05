Estabelecimentos são proibidos de negar serviços a clientes por conta da orientação sexual; entenda

De acordo com Amélia Rocha, defensora do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), é proibido negar serviços por conta da orientação sexual do cliente. Os consumidores, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), devem ter igualdade nas contratações. O fornecedor não pode escolher o cliente. É o cliente quem escolhe o fornecedor.

“Do mesmo jeito que ele não pode se negar a atender um casal homossexual, ele não pode se negar a atender um casal heterossexual, uma pessoa umbandista, uma pessoa evangélica, uma pessoa que torce pelo Ceará ou pelo Fortaleza. Qualquer tipo de segmentação, é uma discriminação”, explica a defensora.

Amélia orienta que qualquer pessoa que passe por esse tipo de situação registre um Boletim de Ocorrência (B.O), como fizeram os paulistas. No plano civil, é possível entrar com ação para obrigar o cumprimento do serviço e/ou para pedir ressarcimento dos danos morais causados.