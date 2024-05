SC: polícia captura macaco que invadiu supermercado e bebeu cerveja

Em São Francisco do Sul (SC), um indivíduo conhecido por "Chico" invadiu um supermercado, consumiu produtos sem pagar, e foi capturado pela polícia. Não seria algo muito destacado no noticiário de segurança pública, exceto por um detalhe: Chico é um macaco-prego.

Chico é um animal cadastrado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e registrado com microchip. O tutor do animal é vizinho do estabelecimento onde os "crimes" ocorreram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso aconteceu na última semana. No sábado, 20, segundo a imprensa local, Chico foi flagrado bebendo cerveja e brincando com uma lâmina de barbear, além de abrir embalagens de alimentos. Ele não chegou a ser capturado, mas foi embora após o supermercado fechar.