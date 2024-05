Condutor flagra porco e cabrito sendo transportados na traseira de caminhonete em São Paulo

Nas imagens, o porco aparece amarrado por cordas e se movimenta de forma agitada na traseira do veículo. O animal tenta se livrar das amarras e sair do veículo, chegando a balançar o automóvel. Nas imagens, o animal ainda aparece com parte da cabeça para fora da caminhonete, devido ao tamanho do mamífero.

O flagrante ocorreu por volta das 14 horas, no km 26 da rodovia Raposo Tavares. De acordo com o G1 São Paulo, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo informou que não teve registros no trecho.

O Conselho Nacional de Trânsito considera na resolução nº 791, publicada em junho de 2020, que o veículo de transporte de animais vivos (VTAV) deve ser um "automotor com equipamento de contenção de carga fixo reboque ou semirreboque construído ou adaptado, mantido e licenciado para o transporte de carga viva, excetuando-se os animais de companhia".