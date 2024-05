AC: motorista é arremessado pelo para-brisa após caminhão de lixo tombar

O motorista de um caminhão de lixo foi arremessado pelo para-brisa após o veículo tombar neste sábado, 20, na cidade de Rio Branco, capital do Acre. Ao todo, quatro trabalhadores ficaram feridos na situação.

Segundo o secretário de Cuidados com a Cidade, Wellington Chaves, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia. As informações foram passadas ao portal UOL.