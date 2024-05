Hospital monta piscina para batizar paciente em estado terminal

No Mato Grosso do Sul, hospital realiza desejo de paciente de 79 anos em cuidados paliativos de se batizar, construindo uma piscina

A cerimônia reuniu médicos, familiares e membros da igreja e ocorreu no último dia 4. Devido à condição do paciente, a diretoria do hospital optou por não divulgar sua identidade.

A equipe médica da Santa Casa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, instalou uma piscina dentro do hospital para atender ao pedido de um paciente idoso de 79 anos que desejava se batizar, conforme os preceitos evangélicos. O homem está internado sob cuidados paliativos devido a problemas cardíacos em estado avançado, já em estágio terminal.

De acordo com a médica Fernanda Romeiro, que é coordenadora da Linha de Cuidados Especiais, Reabilitação e Medicina Hospitalar da Santa Casa, armar a piscina no quarto do hospital foi a única saída para cumprir o desejo do paciente, pois sua atual condição não permite que ele receba alta hospitalar.

“Diante disso, conseguimos mobilizar vários setores para que pudéssemos realizar o batismo no hospital… Foi possível a gente fazer aquilo que a gente se propõe, tentar minimizar e sanar os sofrimentos", explica a médica, em notícia institucional.

Cuidados paliativos: o que são?

Cuidados paliativos é o termo usado para uma abordagem multidisciplinar que visa tratar todo o sofrimento do paciente, seja ele físico, espiritual ou de outras dimensões. Em alguns casos, a equipe identifica que não são apenas os sintomas físicos que estão determinando o sofrimento, tanto para o paciente quanto para a família.