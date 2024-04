Jovem internada após cheirar pimenta terá nova casa para auxiliar tratamento

Crédito: Reprodução/Instagram via thaismedeiiros_

A família de Thais Medeiros, 26, mulher que passou mais de 80 dias internada com forte reação alérgica após sentir o cheiro de uma garrafa de pimenta em Anápolis, Goiás, comprou uma casa para auxiliar no tratamento da jovem.

O anúncio foi feito através de um vídeo publicado nas redes sociais durante a última sexta-feira, 12, onde os familiares apresentaram o novo imóvel.

A atual residência onde a família mora possui escadas muito estreitas, o que dificulta os cuidados com a paciente que ainda tem dificuldade para se locomover. Já o novo imóvel, com apenas um piso, é mais adequado para receber Thais assim que ela sair do hospital onde está internada.