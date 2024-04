Polícia do DF deflagra operação contra grupo de hackers que invadiram sistemas do governo

Banco de dados contava com senhas privadas e credenciais de órgãos públicos que davam acesso a sistemas internos e sensíveis de órgãos federais

Crédito: Reprodução/ Polícia Civil do Distrito Federal

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma ofensiva contra um grupo de hackers que teria invadido sistemas governamentais e montar um banco de dados com 76 milhões de credenciais obtidas de forma ilegal. A operação aconteceu na manhã desta sexta-feira, 12.

Ao portal G1 DF, os agentes de segurança, o banco de dados contava com senhas privadas e credenciais de órgãos públicos que davam acesso a sistemas internos e sensíveis de órgãos federais – como os Supremos Tribunais Federal e de Justiça, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Ministério Público do Distrito Federal.