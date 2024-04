Ministério da Justiça apresenta mudanças no programa Celular Seguro

O Governo Federal lançou em dezembro do ano passado o programa Celular Seguro, um serviço para inibir furtos e roubos de celulares. Ele também serve para evitar o acesso de criminosos a informações pessoais e contas bancárias registradas no aparelho. Agora, o programa teve mudanças a partir das demandas de usuários e parceiros.

A principal ideia do serviço é funcionar como botão de emergência para acionar a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as operadoras de telefonia e os bancos, impedindo o acesso dos criminosos aos dados do telefone.

