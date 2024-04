Avião com carga ilícita é interceptado pela FAB no Paraná

A aeronave vinha do Paraguai para o Brasil com carga ilícita

No monitoramento, seguindo os protocolos da Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA), o avião foi classificado como suspeito e foi constatado que sua matrícula estava clonada. Coordenados pelo Comae, duas aeronaves modelo A-29 Super Tucano e o avião radar E-29 ficaram à frente da missão.

Um avião modelo Cessna 182, vindo do Paraguai para o Brasil , foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB) nas proximidades da cidade de Londrina, no Paraná, nessa terça-feira, 9. Ao entrar no espaço aéreo do País, o avião – sem plano de voo – passou a ser monitorado pelo Comando de Operações Aéreas (Comae) e pela Polícia Federal (PF).

Na sequência das MPEA, o piloto do avião A-29 determinou o pouso imediato do avião em Londrina, que não foi obedecido e a aeronave acabou fazendo pouso forçado em uma pista de terra próximo à Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

Após o pouso, a PF assumiu a missão. O piloto do avião foi preso e a carga ilícita que estava com ele foi apreendida. A ação desta terça-feira integra a Operação Ostium, do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que tem como objetivo coibir ilícitos no espaço aéreo do Brasil.