Programa DR com Demori recebe diretor-geral da Polícia Federal

exibe nesta terça-feira (9), às 21h30, entrevista exclusiva com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. Durante o programa DR com Demori, comandado pelo jornalista Leandro Demori, ele comentou sobre as investigações do caso Marielle e avaliou a imagem da instituição após grandes casos como a Operação Lava Jato.

"Foi nefasto para a instituição ter personalidades destacadas como o 'Pai da Lava Jato' ou a 'Mãe da Lava Jato'. Isso é danoso a qualquer instituição do Estado”, afirma.

No bate-papo, o diretor-geral da PF contou que propôs emenda constitucional proibindo que servidores da instituição sejam filiados a partidos políticos e se candidatem a cargos eletivos. “Quem quiser fazer política que peça exoneração, saia da Polícia Federal e siga sua vida fazendo política”, afirmou. O DR com Demori também vai ao ar no canal da TV Brasil no Youtube.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, o psicólogo Alexandre Coimbra e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.