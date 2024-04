Captura dos fugitivos foi preparada para evitar tiroteios; veja detalhes

O diretor geral adjunto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Alberto Raposo, afirmou que as forças de segurança envolvidas na recaptura dos dois fugitivos de penitenciária máxima de Mossoró (RN), escolheu o local exato para abordar os criminosos para evitar trocas de tiros.

As informações foram dadas à CNN Brasil. Segundo Raposo, a abordagem foi realizada de forma planejada, sobre a ponte do rio Tocantins na cidade de Marabá, no Pará. A operação foi construída com o objetivo de não ocorrer nenhum efeito colateral à população.

Não houve troca de tiros entre policiais e criminosos.