Idosa morre após cair em fosso e ser prensada por elevador, no Espírito Santo

A Polícia Civil investiga as causas da ocorrência. Mulher era paciente do estabelecimento

Uma idosa de 74 anos morreu na manhã desta quarta-feira, 27, após cair no fosso de um elevador e ser prensada pelo equipamento em uma clínica de reumatologia de Vitória, no estado do Espírito Santo. A vítima era paciente do estabelecimento.

De acordo com o portal Tribuna Online, do Espírito Santo, a idosa teria ido na clínica para fazer uma consulta. Ela teria chamado o elevador, e as portas se abriram antes da hora. Ela não percebeu a ausência do equipamento e caiu no fosso.