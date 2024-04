Motorista foge de abordagem e arrasta policial dentro de carro em Goiás

Antes da abordagem, homem percebeu a viatura e fugiu em alta velocidade. Condutor jogou um saco pela janela do carro, e policiais encontraram o item com porções de cocaína

Um motorista de um carro fugiu de uma abordagem policial, na manhã dessa terça-feira, 26, no município de Abadiânia, em Goiás, e arrastou um dos policiais que tentou impedi-lo de sair do local.

O homem entra no carro para fugir e um dos policiais o acompanha e tentar retirá-lo do automóvel. Em seguida, o condutor consegue sair com o carro e arrasta o policial junto por cerca de 30 metros. O outro agente que realizava a abordagem chega a disparar contra o veículo para pará-lo, mas o condutor conseguiu fugir.

De acordo com informações do g1 Goiás, a Polícia Militar informou que o condutor percebeu a chegada da viatura e fugiu em alta velocidade. Os agentes seguiram o veículo e conseguiram abordá-lo.

Além do motorista, um passageiro estava no veículo e contou que não conhecia o condutor, relatando que estava apenas pegando uma carona para buscar um caminhão. O passageiro foi revistado, e nada foi encontrado.