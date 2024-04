Sobe para 20 o número de mortos por chuvas no Sudeste

O número de mortos no Espírito Santo subiu para 12 neste domingo, ante quatro registrados na véspera, segundo boletim matinal do governo do estado

As fortes chuvas que atingiram o sudeste do país deixaram pelo menos 20 mortos desde sexta-feira (22) nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde as autoridades descreveram uma situação "caótica" devido às enchentes.

O município mais afetado é Mimoso do Sul, cidade de quase 25 mil habitantes localizada no sul do estado, onde pelo menos 10 pessoas morreram nas enchentes, segundo o número oficial, que deve aumentar nas próximas horas.