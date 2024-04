"A culpa é sua, o corpo não": Bahia faz campanha contra cultura do estupro

Campanha "A culpa é sua, o corpo não" foi lançada pelo Esporte Clube Bahia contra a cultura do estupro Crédito: Reprodução vídeo/ Esporte Clube Bahia

Após a prisão do ex-jogador de futebol Robinho e a condenação do também ex-atleta, Daniel Alves, o Esporte Clube Bahia lançou, na última sexta-feira, 22, um vídeo se posicionando contra a cultura do estupro. A produção foi veiculada nas redes sociais do clube e faz parte da campanha “A culpa é sua, o corpo não”, lançada pela equipe baiana neste mês de março, alusivo aos direitos femininos. A equipe já havia divulgado um outro material no último dia 8, data internacional das mulheres, destacando a média de 180 estupros por dia no Brasil, um a cada oito minutos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O Esporte Clube Bahia levanta sua voz contra a cultura do estupro e convida o mundo do futebol a ingressar nesse debate", diz a postagem no Instagram.

Desde 2019, a equipe também protagoniza a campanha #medeixetorcer, que disponibiliza, dentro do site da associação, um medidor de violência sexual no país, bem como um questionário sobre assédio em estádios e recomendações para as vítimas de casos como estes nos palcos esportivos. Em fevereiro deste ano, moradores da cidade de Juazeiro, na Bahia, também cobraram a retirada da estátua de Daniel Alves, nascido no município e ex jogador do Esquadrão, de uma praça da cidade. O objeto foi alvo de protestos logo após a condenação do juazeirense. Campanha ocorre em meio à pressão à CBF O posicionamento do Bahia ocorre em meio a críticas proferidas por torcedores contra o treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, pela falta de firmeza na crítica aos ex-jogadores, condenados e presos por estupro. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 22, o técnico da canarinho classificou Robinho como uma "pessoa fantástica" e contemporizou o caso do já condenado Daniel Alves, ao utilizar a frase "se houve realmente e comprovado algum tipo de crime". Ainda na concentração da seleção para o amistoso contra a Inglaterra no estádio de Wembley, a chefe da delegação do escrete verde e amarelo, Leila Pereira, bem como o lateral e capitão da equipe, Danilo, se posicionaram contra os crimes cometidos pelos julgados.