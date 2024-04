Dezenas de botijões caem de caminhão e rolam ladeira abaixo em São Paulo

Dezenas de botijões de gás caíram de um caminhão e rolaram uma ladeira na cidade de Diadema, localizado na Região Metropolitana de São Paulo. O episódio ocorreu nesta sexta-feira, 22, e foi registrado por câmeras de segurança.

O caminhão estava subindo o morro da Rua Torquato Joaquim Rodrigues, por volta do meio dia. Quem estava passando pelo local se assustou com a situação. Nas imagens, é possível ver que um carro branco começa a dar ré para não ser atingido com os botijões que caíam do caminhão.

Ao portal g1, a Guarda Civil Municipal de Diadema, informou que não houve explosão de nenhum botijão e ninguém ficou ferido.