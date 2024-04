Menina de 10 anos recebe visita de galinha de estimação no hospital

Com uma malformação, Tifany Ester passou 43 dias internada. A criança contou com uma companhia especial: sua galinha de estimação, a Pâmela

Uma menina de 10 anos de idade recebeu alta nesta sexta-feira, 15, após passar por 43 dias de internação no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Tifany Ester nasceu com uma malformação congênita do trato urinário e teve que passar por uma série de cirurgias. Nesta última passagem pelo hospital ela contou com uma companhia especial: sua galinha de estimação, a Pâmela.

"Amo a Pâmela, tenho ela desde pequena e amo muito ela. Eu brinco com ela de boneca, brinco com ela no quintal, faço muitas coisas com ela. Quando ela chegou ao hospital, fiquei muito feliz, muito aliviada, por ela ter me visitado", contou a criança ao g1 Minas Gerais.

