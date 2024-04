Morre jovem indígena que sofreu queimaduras em jantar de formatura

A jovem estava com familiares e amigos em um restaurante do município de Rio Grande, no RS, no sábado passado, quando sofreu um acidente no momento em que um rechaud, fogareiro usado na preparação de fondue, foi reabastecido pelo garcom

"A Funai lamenta essa triste perda e se solidariza com os amigos e familiares de Jaqueline, bem como com o povo Kaingang", diz a nota.

Morreu nesta sexta-feira, 15, a líder indígena Jaqueline Tedesco, de 26 anos, do povo Kaingang, graduada no curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Além de Jaqueline, uma funcionária também se feriu com as chamas que se espalharam na mesa, e as duas foram levadas para o hospital. Familiares da jovem alegaram que ouve “omissão de socorro e negligência do estabelecimento”.

Jaqueline teve queimaduras graves no queixo, braços, seios e mãos. Na ocasião, ela comemorava a formatura no curso de Direito.