Advogado é executado próximo a sede da OAB no RJ

Um advogado foi morto a tiros próximo a sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), na tarde desta segunda-feira, 26. De acordo com CNN Brasil, a vítima, identificada como Rodrigo Marinho Crespo, 26, foi alvejada por cerca de 11 disparos em frente ao escritório onde trabalhava.

Crime foi captado por câmeras de seguranças instaladas no local. Imagens registraram o momento em que um homem encapuzado sai de um carro branco e dispara contra o advogado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tiros atingiram as regiões do rosto e do tórax da vítima, que estava perto de uma banca de jornal no momento em que foi surpreendida. Populares que passavam pelo local chegaram a correr, assustados.