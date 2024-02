Funcionária sofre estupro dentro de delegacia no litoral de São Paulo

Uma funcionária da Delegacia Sede de Polícia em Guarujá foi estuprada dentro do local de trabalho, na última terça-feira, 20. A vítima de 40 anos trabalhava como terceirizada na unidade e foi afastada do cargo.

O crime teria sido cometido quando um homem, de 52 anos, entrou na sala da vítima, deu um tapa no rosto dela, tocou os seios e as nádegas da mulher e esfregou o órgão genital nela. A mulher iniciou uma luta corporal com o criminoso e foi ajudada por policiais civis que ouviram os gritos dela.