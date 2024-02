Apartamento explode e deixa 44 moradores feridos em São Paulo

44 moradores ficaram feridos, e a explosão ainda danificou quatro apartamentos e o elevador do prédio em Campinas

Devido ao fogo, os moradores que estavam em andares superiores do prédio não puderam evacuar o local da forma convencional e foram socorridos com a ajuda de cordas .

A Polícia suspeita que a explosão aconteceu no apartamento de um coronel reformado do Exército. Segundo informações divulgadas pela EPTV, o mesmo guardava pólvora e cerca de três mil munições em sua residência, o que provavelmente pode ter ocasionado o incidente.

A explosão atingiu outros quatro apartamentos e danificou o elevador do prédio. A Polícia Civil ainda investiga as causas e circunstâncias do incidente. Enquanto isso, não há previsão para a liberação e retorno ao prédio.

Informações adicionais sobre a causa do incidente e o atual estado do prédio vão ser divulgadas posteriormente após a investigação, ainda de acordo com a Polícia.