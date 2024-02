Cachorro de Barrichello morre após comer 11 bitucas de cigarro

Barrichello explica a morte de seu cachorro no Instagram



O ex-piloto postou um vídeo no seu Instagram nessa sexta-feira, 23, explicando o que aconteceu com Speedy.

“Speedy é um cachorro Cavalier. São dóceis, mas são caçadores. Têm sempre algo na boca dele. E foi aí que aconteceu. No prédio onde morava, o prédio da Silvana (Giaffone, ex-esposa do piloto), ele passeava muito, esperava para descer para fazer as necessidades”, conta.



Os tutores observaram que Speedy estava passando mal e "ele queria sempre ir ao mesmo local". "Quando vimos, tinha muita bituca de cigarro, e de outro tipo de cigarro mais potente”, disse Barrichello.

“Dentro do estômago dele ficou dilacerado. Ele desenvolveu uma doença que não gerava mais proteína para o corpo. Foram tiradas 11 bitucas de dentro dele. E ele não conseguia mais comer. Teve diarreia com sangue e foi ladeira abaixo", informou Rubinho.

Barrichello faz apelo para fumantes

O automobilista aproveitou e fez um apelo para as pessoas que fumam.

“Não vim falar mal de ninguém. É muito triste, porque não é o fato da bituca, em si. É do lixo", ressaltou.

"Se os donos de cachorro descem com sacolinha para recolher as fezes e jogar no lixo, seria educado as pessoas com esses modos (fumantes), pudessem ter essa mesma atitude. É uma pena. Speedy faz falta”, finalizou.