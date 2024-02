Temporal no estado do Rio de Janeiro deixa oito mortos Crédito: Agência Brasil

O temporal que caiu na noite dessa quarta-feira (21) no estado do Rio deixou oito mortos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), a corporação atendeu a mais de 160 ocorrências e conseguiu resgatar cerca de 100 vítimas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O temporal que caiu na noite dessa quarta-feira (21) no estado do Rio deixou oito mortos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), a corporação atendeu a mais de 160 ocorrências e conseguiu resgatar cerca de 100 vítimas. De acordo com a Defesa Civil municipal de Japeri, na Baixada Fluminense, houve duas mortes no município: um menino de dois anos e uma mulher de 24 anos, em desabamentos em locais diferentes.

Em Barra do Piraí, no sul do estado, quatro pessoas morreram no Morro do Gama, depois que um deslizamento de terra atingiu uma casa de três andares. Outras quatro pessoas conseguiram ser retiradas com vida dos escombros. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, dois homens adultos morreram por causa das chuvas nos bairros Ipiranga e Jardim Pernambuco. Em Mendes, na região metropolitana do Rio, foi registrado um outro deslizamento. Duas pessoas foram resgatadas com vida, mas uma criança de seis anos está desaparecida. Segundo a Defesa Civil, os municípios mais afetados pelos temporais são Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi, Japeri, Queimados e Nova Iguaçu. Aeronaves estão dando apoio, monitorando e avaliando riscos nessas regiões. O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) acompanha as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense. Nesse sentido, ainda é considerado muito alto o risco de inundações e alagamentos em Nova Iguaçu, Queimados, Barra do Piraí, Mendes, Paracambi, Porto Real, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri e Belford Roxo. À exceção do último, também é muito alto o risco de deslizamentos de terra nesses municípios. Reunião Nesta sexta-feira (23), autoridades do governo federal e do governo do estado realizam uma reunião de emergência com sete prefeitos da Baixada Fluminense para discutir o enfrentamento às consequências da chuva da noite da última quarta-feira (21) que caiu sobre a região. O encontro acontece na Câmara Municipal de Japeri.

Play

A reunião foi convocado pelo secretário especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, que convidou os prefeitos dos municípios de Paracambi, Barra do Pirai, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Queimados e Nova Iguaçu. A orientação é que eles sejam acompanhados dos secretários municipais de Saúde, Assistência Social e Defesa Civil. A reunião contará com a presença do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolney Wolf Barreiros, do secretário de Estado de Defesa Civil-SEDEC/RJ, coronel Leandro Monteiro, da coordenadora-geral de Proteção Social de Alta Complexidade, Cinthia Barros dos Santos Miranda e do diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, Márcio Henrique de Oliveira Garcia.