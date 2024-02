Pará: Carreta carregada de cimento perde o controle e cai no Rio Xingu

Uma carreta bitrem carregada de cimento despencou no Rio Xingu após o motorista perder o controle do veículo. O acidente aconteceu na última quarta-feira, 21, na BR-230, na altura do município de Anapu, região da Transamazônica no sudoeste do Pará. Na ocasião, a carreta se preparava para embarcar em uma balsa. Os passageiros do veículo conseguiram escapar, e ninguém se feriu.

Câmeras de segurança registraram o momento. Levou menos de dez segundos para o veículo descer a ladeira de embarque da balsa e cair no Rio Xingu. De forma ágil, o caminhoneiro conseguiu saltar da cabine em movimento, escapando ileso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira o momento: