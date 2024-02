Chuvas deixam pelo menos dois mortos no estado do Rio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As fortes chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro na noite dessa quarta-feira (21) provocaram pelo menos duas mortes, segundo informações da Secretaria Estadual de Defesa Civil. Em nota, a secretaria informou que um menino morreu em um desabamento em Japeri, na Baixada Fluminense, e uma mulher foi vítima de um deslizamento de terra em Barra do Piraí.

Ainda de acordo com a nota, no deslizamento de Barra do Piraí, no sul fluminense, quatro pessoas foram resgatadas com vida e três vítimas estão sendo procuradas pelo Corpo de Bombeiros sob os escombros.