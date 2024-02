Cariani usou dados de crianças para comprar hormônio, aponta PF

A moça afirmou que conseguia e começou a usar as informações dos menores para fazer o cadastro junto a farmacêutica. "Já liguei lá. Fiz o cadastro e ela me enviou o número do voucher", avisou a amiga na conversa com o influenciador.

Mesmo que o material da conversa seja apontado no relatório da PF, atualmente não há uma investigação voltada para esse episódio do influencer, pois não consta o caso na denúncia do Ministério Público de São Paulo contra Cariani.

ENTENDA a relação entre Bolsonaro e Renato Cariani, influencer alvo de operação da PF