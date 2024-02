Polícia investiga ligação entre Deolane Bezerra e chefe do tráfico carioca

Ainda na noite dessa quarta, 14, Deolane postou um vídeo no perfil do Instagram explicando a aparição no “Baile da Disney” e a foto com o cordão de TH. Segundo informações divulgadas pelo g1 Rio de Janeiro, o traficante, também conhecido como Mano Tcheco, é uma das principais influências das 16 comunidades que fazem o Complexo da Maré.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) investiga uma possível ligação entre a influenciadora e advogada, Deolane Bezerra, com o chefe do tráfico carioca, Thiago da Silva Folly, o TH. A hipótese foi levantada na madrugada da última quarta-feira, 14, quando a também cantora postou uma foto nas redes sociais utilizando um cordão de ouro pertencente ao criminoso.

“Fui no complexo da Maré ontem, estava lá no Baile da Disney, fui bem recebida e não gastei um real. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram cordão em mim, tiraram e ‘pocas’. Eu vim da favela e vou continuar indo porque tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas”, afirma a advogada.

Além das imagens com o cordão, Deolane também postou um vídeo dirigindo um veículo na manhã de quarta. As imagens teriam sido feitas após a ingestão de álcool, ato considerado infração gravíssima de acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ainda de acordo com o g1, um inquérito foi aberto pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), onde há também apuração sobre a quadrilha do Terceiro Comando Puro (TCP), que comanda comércios de drogas da região.

“Queremos entender quem a convidou, se recebeu para fazer presença VIP, explicar essa relação dela e da irmã com o TH. Ambas aparecem em várias imagens com o cordão do criminoso", disse o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE, em entrevista ao g1.