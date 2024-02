Confira os blocos de carnaval do Rio de Janeiro nesta quarta de cinzas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partir das 12h desta quarta-feira de cinzas (14), o carnaval dá espaço para a volta do cotidiano regular. Mas no Rio de Janeiro, ainda há chance para o folião curtir animação nas ruas. Seis blocos oficiais se apresentam na capital carioca. O Ainda Aguento, no bairro Ribeira, Ilha do Governador, começou às 11h, e tem dispersão às 16h. Veja a lista completa.

Ainda Aguento

Horário: 11h

Local: Ribeira, Ilha do Governador