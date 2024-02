DF: veja a programação dos blocos de rua que saem nesta segunda-feira

Nos últimos dias, nem o tempo nublado e as chuvas espantaram os foliões dos blocos que desfilam no Plano Piloto e nas cidades satélites.

Com muita diversidade, a programação começa já pela manhã com o bloco infantil Carnapati e o Aparelhinho, que mistura as tradicionais marchinhas com música eletrônica.

Na programação também tem blocos tradicionais, como a Baratona; inovadores, como o Bloco Sustentável do Patubatê; e inclusivos, como o Deficiente é a Mãe.

Além da folia no Plano Piloto, a festa continua pelas cidades satélites. Em Taguatinga, a festa será no melhor estilo afro-brasileiro, com grupo percussivo, dança afro e a capoeira do bloco Àsé Dúdú.

Confira a agenda dos blocos nesta segunda-feira:

Bloco Carnapati - 8h às 13h - Espaço Eixo Cultural Ibero-americano – Eixo Monumental

Aparelhinho - 10h às 18h – Setor Bancário e Galeria dos Estados – Asa Sul