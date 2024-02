Circuito Brasília em Folia começa com lavagem das ruas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Começa neste sábado (10), o Circuito Brasília em Folia, a principal novidade do carnaval 2024 no Distrito Federal. A partir das 8 horas, os blocos de rua fazem a festa pelo trajeto que interliga o Setor Carnavalesco, no Setor Comercial Sul, a Plataforma Monumental, ao lado da Biblioteca Nacional, e a Plataforma da Diversidade, no Espaço Eixo Cultural Ibero-americano.

São quase 3 quilômetros carnavalescos, com circulação pelo Eixo Monumental e via de serviço S2, que sofrerão alteração no tráfego de automóveis para dar passagem à folia. Veja no mapa.

“Terá fluxo de trios e fanfarras, com programação simultânea nos três palcos e ao longo de todo o corredor por onde as pessoas vão caminhar. A gente até brincou que vai lançar o prêmio dos maiores maratonistas do carnaval”, explica a produtora cultural que coordena o circuito, Dayse Hansa.

Nesse primeiro dia de carnaval, cada trecho iniciará com a lavagem do circuito, que será realizada por grupos de matriz africana, com o objetivo de deixar as melhores energias por onde a festa acontecerá.