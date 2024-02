4 estudantes morrem em acidente entre caminhão e van na Bahia

Acidente envolvendo um caminhão e uma van em trecho da BR-116 em Vitória da Conquista, Bahia, deixou quatro pessoas mortas e oito feridas nesta sexta-feira, 9.

A van, de acordo com testemunhas, capotou várias vezes e os passageiros que ela transportava foram arremessados para fora do veículo. As vítimas do ocorrido estavam indo para a cidade Curral de Dentro, em Minas Gerais, passar o Carnaval com familiares.