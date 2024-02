Mãe e filha dão à luz no mesmo dia e no mesmo hospital

Margarida e Maria são mãe e filha e tiveram filhos no mesmo dia, no mesmo local. Por pouco, os partos não foram na mesma hora. Veja toda a história em torno desta gravidez dupla

Os partos de Maria Margarida, 33 anos, e de sua filha, Maria Alves, de 18, ocorreram em momentos bem próximos, o que despertou uma enorme curiosidade nos moradores de Pedro II, no Piauí. Mãe e filha tiveram gestações muito próximas e, na hora de dar à luz, a ocasião para ambas ocorreu no mesmo dia e local .

"Ela chegou para nós e contou que estava grávida, e eu ainda não sabia da minha. Quando ela contou, nós ficamos muito felizes. Todos emocionados, foi só alegria. E aí, em seguida, eu já descobri também. Não foi nada planejado, mas aconteceu. As coisas são como Deus permite que sejam", disse Margarida em entrevista ao g1 Piauí.

Parto duplo: mudança de cidade

A família, composta anteriormente por mãe, esposo e três filhos, morava em São Paulo, mas optou por viver toda a gestação no Piauí, seu estado natal.

Durante toda a preparação até o momento esperado, Margarida, que já havia participado de outras três gestações, buscou dar todo apoio para sua filha. Como teve ciência de que seria avó antecipadamente, a previsão era de que a jovem de 18 anos tivesse seu filho primeiro.

Durante todas as consultas, era previsto que Margarida se tornasse avó primeiro, no dia 18 de janeiro, e somente em 9 de fevereiro conseguisse dar à luz ao seu quarto filho, 22 dias depois. Porém, após grandes contrações, a data real do parto de Maria foi no 25 de fevereiro.

