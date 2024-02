Julgamento de Daniel Alves começa nesta segunda, 5, em Barcelona

O julgamento do ex-jogador de futebol Daniel Alves começou nesta segunda-feira, 5. O brasileiro é acusado de ter estuprado uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha. O ex-lateral direito está preso desde o dia 20 de janeiro de 2023.

As sessões, que devem seguir até esta quarta-feira, 7, contará com depoimentos de 28 testemunhas que estavam na boate no momento do ocorrido.