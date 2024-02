Homem que fingia ser massagista é preso por importunação sexual em SP

De acordo com informações do g1 Santos e Região, o homem visitava lojas e se apresentava como massagista, afirmando que abriria uma clínica.

Durante os diálogos, o suspeito perguntava se as vítimas sentiam dores em alguma região do corpo e, após as respostas das vítimas, ele tocava as partes íntimas das mulheres.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem entra em um estabelecimento no bairro Balneário Stella Maris para cometer o crime.

Ainda segundo o g1, pelo menos quatro boletins de ocorrência por importunação sexual foram registrados contra o homem.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontou que agentes do Setor de Investigações Gerais localizaram o suspeito, que foi encaminhado à delegacia e está à disposição da Justiça.