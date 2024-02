Adolescente furta e engole corrente de R$ 10 mil em São Paulo

Um adolescente de 17 anos foi detido após furtar uma corrente — avaliada em R$ 10 mil — na praia da Enseada, no Guarujá, litoral de São Paulo. Na captura, o jovem foi reconhecido pela vítima, mas os guardas municipais não encontraram o objeto com ele. O suspeito passou por um exame de raio-x, o qual mostrou a joia dentro do estômago dele.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o garoto arrancou a corrente da vítima, que era um turista, enquanto estava de bicicleta.

Uma equipe que fazia o patrulhamento rotineiro da região foi acionada e fez a captura do adolescente. O caso foi registrado como furto, pois não houve uso de violência e nem o uso de arma.