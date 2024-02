Homem é sequestrado após filho contrair dívida de R$ 88 mil em SP

Até o momento, mesmo com a devolução do dinheiro, o paradeiro de Virgílio é desconhecido. Aos 63 anos, porteiro foi rendido na porta de casa

Um homem de 63 anos de idade, identificado como Virgílio José da Silva, foi sequestrado na noite da última quarta-feira, 31, na Zona Norte de São Paulo. Segundo a polícia, Virgílio, que trabalha como porteiro, foi sequestrado após seu filho ter contraído uma dívida de R$ 88 mil.

De acordo com depoimento da esposa do vigilante, dois homens chegaram na residência do casal por volta das 22h45min do dia 31. A dupla informou que realizava a entrega de uma cama, encomendada pelo filho do porteiro.

Ainda conforme o depoimento da mulher, por estar vestindo um pijama, teria pedido para o esposo abrir a porta. Ao chegar na entrada da casa, o homem foi rendido pelos dois falsos entregadores. As informações são do Metrópoles.