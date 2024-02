Transporte coletivo interestadual: oferta de passagens gratuitas para idosos e PcD deve ser feita pela internet

A oferta de passagens gratuitas e com descontos para idosos e pessoas com deficiência (PcD) no transporte coletivo interestadual também será realizada pela internet. A decisão vem após uma ação do Ministério Público Federal (MPF) na Justiça para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicasse a resolução.

De acordo com o Ministério Público Federal no Ceará, a ação requeria que a Agência normatizasse a oferta da gratuidade e dos descontos legais aos idosos e pessoas com deficiência pelos sites das concessionárias.