Recife: Idoso tem perna prensada por trem em movimento após cair no vão da plataforma

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o idoso recebeu os primeiros cuidados da equipe de segurança ferroviária. “[Foi] por um verdadeiro milagre não foi puxado para os trilhos pelo movimento do trem."

Um idoso de 68 anos teve a perna prensada por um trem na tarde dessa quinta-feira, 1º, no metrô de Recife, após ultrapassar a linha amarela de segurança e cair no vão enquanto o veículo passava. O acidente, que aconteceu na Estação Barro, foi registrado por câmeras de segurança. As informações são do g1 - Pernambuco e do UOL.

Uma unidade do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionada, e a vítima foi encaminhada ao Hospital da Restauração, localizado no Centro de Recife. O idoso passou por exame de imagens e recebeu alta ainda na noite desta quinta-feira, 1º.

O CBTU reforça, em nota, que os passageiros devem respeitar as sinalizações de segurança para que os acidentes sejam evitados. "Não ultrapassar a linha amarela das plataformas é um dos avisos públicos mais repetidos em todo sistema, é uma das principais normas de segurança para se evitar acidentes no uso do metrô”, diz o documento.

“[Por isso] A necessidade de se observar com a máxima atenção todas as normas e avisos sobre uso de equipamentos e instalações do sistema a bem da segurança de todos", continua.