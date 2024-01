Universal é condenada a pagar R$ 100 mil a pastor obrigado a fazer vasectomia

O caso teria acontecido em 2014, quando o homem se casou. A juíza aceitou o argumento do homem e concedeu-lhe vitória no processo.

A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar R$100 mil para indenizar um pastor por danos morais. O homem afirma que foi obrigado pela instituição a fazer uma vasectomia quando se casou.

Apesar de a igreja negar as acusações, a sentença do processo deu vitória ao homem, em novembro do ano passado.

A esposa do pastor, que foi ouvida como testemunha, disse que um bispo informou sobre a obrigatoriedade do procedimento quando o pastor pediu autorização para se casar.