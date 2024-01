Inscrições para primeira edição do Prouni 2024 começam nesta segunda, 29

Nesta etapa são ofertadas mais de 400 mil vagas, sendo 76% de bolsas com desconto integral e um terço com bolsas parciais

As inscrições para a primeira edição do Programa Universidade para Todos (Prouni) em 2024 começam nesta segunda-feira, 29. Até o próximo dia 2 de fevereiro, os estudantes poderão acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e se candidatar para as 406.428 bolsas ofertadas em 1.028 instituições particulares de ensino superior distribuídas pelo País.

As vagas estão divididas entre 15.482 cursos de graduação. Dentre as mais de 400 mil bolsas, 308. 977 (76%) oferecem desconto integral da mensalidade e 97.451 (23%) possuem abatimento parcial.