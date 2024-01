Loja na Bahia gera revolta na web após publicas vaga exigindo funcionária branca e "dócil"

Loja de equipamentos eletrônicos foi criticada pelas exigências. A página que postou a oferta está fora do ar, e o caso será investigado pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

Uma loja de eletrônicos localizada no município de Caetité, no sudoeste da Bahia, publicou nessa quinta-feira, 25, uma vaga de emprego que exigia que a candidata fosse solteira, sem filhos, branca, gentil e dócil. A postagem gerou repercussão na internet, e os internautas apontaram racismo, misoginia e machismo no caso. Publicação foi depois deletada e a conta, desativada.

Outro requisito solicitado era de um contrato de pelo menos dois anos, além de solicitar que a funcionária tivesse no mínimo 18 anos e ensino médio completo. A loja se chama SD Presentes e está no mercado desde 2006 vendendo equipamentos eletrônicos. As informações são da Folha de S. Paulo.

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Caetité veio a público e informou repudiar todo e qualquer ato de intolerância. Além disso, informou estar investigando o caso para que o responsável seja punido.