Corrida de Reis será realizada neste sábado em Brasília

A 51ª Corrida de Reis acontece neste sábado (27) em Brasília. De acordo com o governo do Distrito Federal, cerca 10 mil pessoas se inscreveram para o evento. “A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal finalizou ontem a entrega dos kits da edição de 2024 com 100% de adesão dos corredores”.

A largada será em frente ao Palácio do Buriti às 17h para pessoas com deficiência, às 17h05 para atletas profissionais, às 17h10 para corredores inscritos na prova de 10 quilômetros (km) e às 17h15 para corredores inscritos na prova de 6 km.