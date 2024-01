Após instabilidade, MEC diz que sistema do Sisu opera normalmente

Plataforma do principal processo seletivo para a entrada em universidades federais apresentou problemas durante a última terça-feira

Os principais problemas relatados foram referentes a quedas do site, impossibilidade de efetuar login na plataforma e erros na alocação de estudantes nas vagas de primeira e segunda opção de curso.

O último caso era o que mais preocupava os concorrentes, pois muitos tiveram a primeira opção de curso desconsiderada e foram automaticamente aprovados na segunda.

Segundo internautas, duas mensagens lhes eram repassadas pelo portal, a de que não havia candidatos suficientes concorrendo à vaga e por isso a candidatura ainda não havia sido considerada e a de que eles não estavam concorrendo à primeira opção, pois já estavam ocupando lugar na alternativa “reserva”.

Neste último caso, alguns estudantes relataram que, mesmo tendo uma média maior que a nota de corte do curso que desejavam, não conseguiam ver qual posição ocupavam na chamada regular.

Na nota, o MEC explicou que o problema foi prontamente solucionado, sem maiores danos aos concorrentes. Confira o texto, na íntegra:

“A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Educação (MEC) detectou casos pontuais de inconsistência na alocação de inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na tarde desta terça-feira (23) e ajustou o sistema, que opera normalmente. A equipe segue trabalhando, em regime de plantão, para garantir a transparência e normalidade do processo seletivo. Nenhum inscrito será prejudicado.”