Igreja é condenada por expor suposta traição durante culto em SP

O suposto caso foi gravado e postado nas redes sociais, sem autorização do homem; a Justiça condenou a igreja a pagar R$ 10 mil por danos morais; veja

O possível caso também foi filmado e compartilhado nas redes sociais sem a autorização do rapaz, e atingiu mais de 300 mil visualizações. A Justiça notificou para que o vídeo fosse excluído, o que foi feito pela a instituição, mas depois voltou a ser republicado.

Uma igreja do interior de São Paulo (SP) foi condenada a pagar uma indenização de R$ 10 mil para um homem, após expor uma suposta traição o envolvendo durante um culto.

Direito de honra e intimidade do homem foi ferido pela igreja, diz juiz

O juiz do caso, Alvaro Amorim Dourado Lavinsky, disse que a igreja feriu o direito à imagem, honra e intimidade do homem, quando expôs a situação vexatória, que pode ter atribuído problemas para a imagem do rapaz.

A decisão foi divulgada na terça-feira, 23, e é da 3º Vara Cível de Salto (SP). A igreja ainda pode recorrer.



