Após passar mal, Lázaro Ramos precisará se afastar de suas atividades durante esta semana

O ator Lázaro Ramos passou mal em sua casa em Salvador, na Bahia, nesta sexta-feira, 19, e precisou ser levado às pressas para o hospital Mater Dei, onde segue internado. De acordo com o portal GShow, quem o levou para o pronto socorro foi sua esposa, Taís Araújo.

De acordo com a assessoria do ator, ele receberá alta neste domingo, 21. Após exames, a equipe médica constatou que Lázaro Ramos estava com estafa e por isso, precisará se afastar de suas atividades durante a semana.