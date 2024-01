Belém: 12 de janeiro é feriado na cidade? Veja

Crédito: Reprodução/Prefeitura do Pará

Nesta sexta-feira, 12 de janeiro (12/01), a cidade de Belém completa 408 anos. Como isso, várias pessoas, especialmente os habitantes da capital do Pará, ficam em dúvida sobre se a data é considerada feriado ou não.



Mesmo sendo uma data importante para a cidade, o 12 de janeiro é considerado um feriado facultativo. Assim, não há uma "folga prolongada" com o final de semana (13/01 e 14/01) para alguns belenenses.

12 de janeiro: aniversário de Belém



Em comemoração à data, uma variedade de eventos especiais foram realizados ao longo de todo o dia. As atividades incluíram os parabéns a Belém e o corte do emblemático bolo no Ver-o-Peso.