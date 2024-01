Atleta de judô da Bahia é baleado nas costas por policiais militares

De acordo com informações do portal G1 Bahia, a vítima é o atleta da Seleção Baiana de Judô Keven Luan dos Santos Souza.

Uma abordagem policial na tarde dessa terça-feira, 9, terminou com uma pessoa baleada em Jequié, município localizado no sudoeste da Bahia.

A Polícia Civil chegou a informar que a vítima, um homem negro, estava na garupa de uma moto, e que o piloto não teria parado quando foi abordado por policiais militares.

A Polícia disse ainda que houve troca de tiros, quando o judoca foi ferido pelas costas.

Keven Luan é campeão de diversas competições e membro do Projeto Social Judô Ação. Além disso, Keven é monitor de judô em uma escola local.

O Projeto Social Judô Ação divulgou nota nas redes sociais destacando que o jovem é um "judoca promissor que representou a cidade de Jequié e o estado da Bahia em diversos campeonatos nacionais".

"Patrocinado pelo Governo do Estado, melhor atleta do ano de 2023 do estado da Bahia está sendo convidado para fazer parte de outros clubes do Brasil", diz a nota.

Ainda conforme a nota do Judô Ação, após ser atingido por três tiros, Keven foi socorrido ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), onde passou por cirurgia. O atleta encontra-se estável.